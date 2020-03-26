СМИ: двухстороннюю пневмонию у Льва Лещенко вызвал коронавирус

У советского и российского певца Льва Лещенко подтвердился коронавирус. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным канала, болезнь спровоцировала у исполнителя двухстороннюю пневмонию. Его состояние оценивается как крайне тяжелое.

Лев Лещенко: Пенсии ведь и вправду мизерные!

("Посмотрите, как раздуваются банки, жиреют бизнесмены, олигархи. Эти люди могли бы выделить деньги пенсионерам!")

Ранее Lenta.ru со ссылкой на источник сообщала, что 24 марта у певца начались проблемы с дыханием. После этого он был госпитализирован в больницу Коммунарки, а затем помещен в реанимационное отделение.