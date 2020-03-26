СК собрал группу для поиска фейков и непроверенных данных о коронавирусе

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что Следственный комитет создал рабочую группу, которая займется поисками ложных или непроверенных данных о коронавирусе в СМИ, мессенджерах и соцсетях.

«Деятельность рабочей группы направлена на выявление фактов распространения ... заведомо ложной и непроверенной информации о количестве заболевших коронавирусом (COVID-19) в России, а также иных недостоверных сведений, способствующих паническим настроениям», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что ранее радиостанция «Эхо Москвы» была вынуждена удалить запись эфира и расшифровку интервью политолога Валерия Соловья, который говорил о десятках тысячах зараженных и более чем полутора тысячах умерших в России из-за коронавируса. Необходимо отметить, что эти данные не соответствуют официальной действительности.

Валерий Соловей: Это был последний спокойный год России

("Чтобы возник по-настоящему массовый протест, надо население припереть к стенке. Люди ведь до последнего не хотят понять, что их обесславили, обесправили и ограбили")

По информации, опубликованной в Telegram-канале оперативного штаба в Москве, в России зафиксировано лишь 840 случаев заболевания в 56 регионах страны, а летальных исходов на настоящий момент зафиксировано всего три.