Шукшина отругала Патриарха Кирилла и поблагодарила Бога за эпидемию коронавируса

Телеведущая, актриса Мария Шукшина раскритиковала Патриарха Кирилла за дезинфекцию в церквях и призвала лечиться от COVID-19 крестным знамением.

52-летняя телеведущая разразилась серией гневных постов в своем блоге Инстаграм. Шукшина критикует действия православной церкви, которая, по мнению актрисы, не должна вводить ограничения на посещение храмов, ведь истинно верующему человеку никакие вирусы не страшны.

Никакая зараза, по уверениям актрисы, не устоит перед крестным знамением и молитвой. Мария признается, что несмотря на введение мер предосторожности в связи с эпидемией, она сама ходит в церковь и не боится причащаться из непродезинфицированной ложки вместе с другими верующими. Мария выразила горечь и недоумение из-за действий Патриарха Кирилла, который разрешил проведение дезинфекции в храмах. Ведь страх перед вирусом – это всегда недоверие Богу и грех, считает телеведущая.

«Вместо крепкой руки, не говоря уже о вере, Соборная Церковь получает от церковного начальства подробную инструкцию по протиранию икон, креста, церковной утвари дезинфицирующими растворами, полосканию в спирте священных сосудов и т.д. И это не огульная критика Патриарха Кирилла, это недоумение, горечь и, если хотите, разочарование в пастыре, который должен был не на поводу истерии оголтелых СМИ идти, а с твердой верой и такой же несгибаемой волей сказать нам, своей пастве: «Во что верите, то и получите. Чего боитесь, то вас и постигнет», – сообщила Шукшина в одном из своих постов в Инстаграм.

«А в основе данной инструкции лежит страх, а не забота о ближнем. Потому как Патриарху ли не знать, что никто лучше не может позаботиться о человеке, кроме Бога, при условии, конечно, что человек сам вверяет себя Богу. А если не вверяет, то и в церковь ходить не надо. Зачем? Панику наводить? Бог не любит боязливых», – добавила актриса.

Несмотря на то, что сама Мария долгое время работает на российском телевидении, она называет его «зомбоящиком» и призывает людей не смотреть новости, ведь от них страх только усиливается.

В конце своей эмоциональной речи Мария... поблагодарила высшие силы за то, что началась эпидемия. Коронавирус, по ее мнению, не что иное, как проверка на силу веры и духа.

«Слава Богу за все! А особая благодарность Господу за посещение короновирусом. Потому что в этом посещении, как никогда, нам явлена особая милость Божия к нашему Отечеству и Церкви, а нам самим предоставлен замечательный случай проявить хоть какую-то твердость в исповедании веры», – заключила Шукшина.