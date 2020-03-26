По делу об убийстве семейной пары на рынке Калининграда привлекли полицейского

В Калининграде завели дело на участкового, проигнорировавшего сообщения об угрозах убитому вместе с женой бизнесмену.

Трагедия произошла 15 февраля. Местный предприниматель Фазиль Бахрамов застрелил на рынке своего конкурента, 52-летнего Вадима Янголенко и его супругу, 34-летнюю Дарью Ефимову, а затем попытался убить их 13-летнего сына. Спустя несколько часов предполагаемый убийца сам скончался в больнице от полученного ранения.

Как пишет издание «Новый Калининград», в ходе прокурорской проверки выяснилось, что в 2019 году Янголенко жаловался в полицию на угрозы со стороны Бахрамова, однако участковый уполномоченный ОМВД отказал в возбуждении уголовного дела. Решение было направлено в прокуратуру Ленинградского района, которая признала его законным и обоснованным.

Следственный комитет завел в отношении участкового, который проигнорировал заявление Янголенко, уголовное дело по части 3 статьи 293 УК РФ («Халатность»).

«В настоящее время сотрудник полиции проходит службу в Западном ЛУ МВД России на транспорте. В случае установления вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел», — рассказали Sobesednik.ru в пресс-службе Западного ЛУ МВД России на транспорте.