Отдыхавший на Кубе 45-летний россиянин скончался после заражения коронавирусом

Минздрав Кубы сообщил о гибели гражданина России, госпитализированного ранее с «уханьской» пневмонией.
«Сегодня рано утром, 26 марта, 45-летний пациент из РФ умер», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Отмечается, что мужчина был госпитализирован в критическом состоянии, у него также был выявлен диабет.
Помимо него, в кубинских больницах находятся еще две гражданки РФ с коронавирусом.
Напомним, что в России на данный момент зарегистрировано 840 случаев «уханьской» инфекции. При этом ранее «Левада-Центр» выяснил, что 48% жителей России не верят в возможность эпидемии на территории страны.