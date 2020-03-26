Отдыхавший на Кубе 45-летний россиянин скончался после заражения коронавирусом

Минздрав Кубы сообщил о гибели гражданина России, госпитализированного ранее с «уханьской» пневмонией.

«Сегодня рано утром, 26 марта, 45-летний пациент из РФ умер», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Отмечается, что мужчина был госпитализирован в критическом состоянии, у него также был выявлен диабет.

Помимо него, в кубинских больницах находятся еще две гражданки РФ с коронавирусом.

Напомним, что в России на данный момент зарегистрировано 840 случаев «уханьской» инфекции. При этом ранее «Левада-Центр» выяснил, что 48% жителей России не верят в возможность эпидемии на территории страны.