Московский зоопарк будет транслировать кормление зверей в рабочие дни

Теперь все интернет-пользователи смогут бесплатно наблюдать, в каких условиях обитают животные Московского зоопарка.

Об этом сообщается на сайте столичной мэрии. «Показательные кормления наших питомцев записывают на видео в закрытых уголках вольеров, обычно эти помещения недоступны гостям. Приглашаем всех желающих посмотреть, как обустроены жилища зверей и как животные взаимодействуют с ухаживающими за ними киперами», – рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова. Она напомнила, что трансляции в режиме реального времени ргулярно проводятся из вольеров больших панд, орангутанов, саймири и мартышек диана.

Посмотреть трансляции кормлений животных можно будет в официальных группах в соцсетях зоопарка в будние дни.

Также отмечается, что все желающие могут поддержать зоопарк, купив входной билет с 26 марта по 10 апреля. В настоящий момент столичный зоосад закрыт для посетителей из-за карантина по COVID-19. Билетом можно будет воспользоваться до конца года после того, как зоопарк вновь начнет принимать посетителей. «Во время карантина билеты продают по сниженной цене – за 500 рублей. В обычные дни входной билет стоит 600 рублей в будни, 800 – в выходные и праздничные дни», – говорится в сообщении.