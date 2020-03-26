Мишустин намерен штрафовать россиян за "легкомыслие"

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что Кодекс административных правонарушений могут изменить для возможности штрафовать граждан, «демонстрирующих легкомыслие» по отношению к коронавирусу.

По его словам, принимаемые в России меры по борьбе с распространением болезни являются необходимыми и это «очевидно для всех, кто ответственно относится к сложившейся ситуации». Однако, он уверен, «есть и люди, кто демонстрирует редкое легкомыслие — и это в том, что касается безопасности окружающих и даже собственного здоровья», передает РИА Новости.

Мишустин считает, что таких людей необходимо наказывать с помощью денежных штрафов. При этом премьер не пояснил, что конкретно он подразумевает под «легкомысленным» отношением к болезни.

Отметим, что Госдума уже занимается рассмотрением законопроекта, позволяющего отправлять граждан в колонию на срок до 7 лет в случае нарушения карантина. При этом также их могут судить по уголовным статьям о хулиганстве или терроризме, пояснял депутат Павел Крашенинников.