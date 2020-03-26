"Медуза": один из служащих аппарата правительства заразился коронавирусом

У сотрудника аппарата правительства РФ обнаружен коронавирус, сообщает «Медуза» со ссылкой на два источника.

По данным издания, на настоящий момент он прекратил посещение рабочего места, а болезнь протекала у заразившегося без симптомов.

Отмечается, что карантин в правительстве объявлять не стали. «Даже не все контакты заболевшего проверили почему-то», — говорит собеседник «Медузы», близкий к кабинету министров. При этом источник в Белом доме уверяет, что на настоящий момент есть лишь подозрения, так как для точного диагностирования коронавируса необходимо провести повторное обследование.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин обещал наказывать губернаторов, которые недостаточно внимания уделяют борьбе с распространением болезни, а также штрафовать граждан, «легкомысленно» относящихся к коронавирусу.