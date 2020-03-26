Baza: Полицейским в Москве запретили покидать город и выключать телефоны

По данным Telegram-канала издания Baza, сотрудникам МВД в столице запрещено выезжать из Москвы.

Как отмечает издание, полицейским также не разрешается отключать мобильные телефоны или даже переключать их на режим вибрации: «Быть всегда на связи, в любое время дня и ночи», — пишут журналисты, якобы цитируя распоряжение московского главка МВД.

Дмитрий Быков: Коронованный вирус и полицейский режим

("Коронавирус вполне способен принести в Россию полицейский режим, но покажите мне хоть что-то, что не может это сделать")

При этом источники издания в полиции и Росгвардии отрицают введение режима повышенной готовности, однако предполагают возможность перемен в рабочем распорядке на следующей неделе, которую президент РФ Владимир Путин объявил нерабочей: они не исключают усиления патрулирования в столице как днем, так и ночью.