Является нарушение карантина терроризмом или хулиганством определят по умыслу

Депутат Госдумы Павел Крашенинников заявил, что за нарушение изоляции в случае, если это приведет к гибели других людей, против человека может быть возбуждено дело о терроризме.

Он уточнил, что степень тяжести преступления, которое может быть классифицировано как терроризм, хулиганство или диверсия, будет зависеть от умысла нарушившего запрет, передает «Интерфакс».

При этом, если смерть людей будет вызвана по неосторожности, ответственность последует, как отметил депутат, по внесенному сегодня в Госдуму законопроекту об усилении наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

Он предусматривает лишение свободы до трех лет в случае массового заболевания людей и до пяти лет, если нарушение карантина повлекло смерть человека или было направлено на создание угрозы заражения людей. Если в результате погибнет более одного человека, то срок может увеличится до 7 лет.