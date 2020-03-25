Всё, приехали: эксперт допустил отмену поездок внутри России из-за коронавируса

Россия все ближе к черте, за которой – полный карантин. То есть самоизоляция.

РЖД из-за коронавируса сократили или вовсе отменили движение поездов между Москвой и Санкт-Петербургом (а также Нижним Новгородом, Самарой, Тамбовом), Челябинском и Омском, Екатеринбургом и Казанью, Уфой и Приобьем. И власти не дремлют: губернатор Красноярского края Александр Усс поручил ограничить выезд жителей из муниципалитетов. Зато Аэрофлот, наоборот, предлагает летать своими самолетами внутри страны, да еще со скидкой на билеты до 60 процентов.

Что все это значит, Sobesednik.ru поинтересовался у эксперта межрегионального объединения «Город и транспорт» Владимира Валдина.

– Это только начало, – считает он. – Если пандемия продлится долго, будет плохо. Если очень долго — будет очень плохо. Аэрофлот сделал красивый жест, но это не благотворительность, а скорее вынужденная мера: самолеты летают полупустыми, авиакомпании надо хоть как-то загрузить рейсы.

Участники совещания в московской мэрии передают слова Собянина: метро остановить нельзя, потому что потом мы его фиг запустим. С поездами РЖД попроще, поэтому монополист уже начал понемногу отменять отдельные маршруты. Но трафик, хоть и уменьшенный, у поездов все равно останется. Хотя, конечно, будут еще отмены.

Вообще, всех перевозчиков ждут большие сложности. Вплоть до полного разорения отдельных компаний. Хуже всего ситуация у частных автобусных маршрутов. Особенно у тех, кто на самоокупаемости и приобрел новые машины в лизинг. Они потеряют доходы, и без господдержки им нечем будет гасить лизинговые платежи. Те, кто ездят на «ведрах», возможно, останутся на плаву. И только.