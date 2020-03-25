В четверг озвучат новые ограничения в Москве в связи с эпидемией COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о необходимости прекратить работу всех торговых точек, которые не заняты сбытом товаров первой необходимости. Об этом он заявил в эфире телканала ТВЦ.

В частности, речь идет о том, чтобы органичить работу ресторанов и торговых центров, не считая площадок продвольственных магазинов. Закрыть могут и столичные парки. На особый контроль могут попасть те территории, которые находятся в центре. «У многих возникнет в эти дни желание приехать в Москву, чтобы погулять. Но в Москве в это время будет нечего делать! Лучше находиться дома», — настаивает мэр.

Объявленная ранее Путиным выходная оплачиваемая неделя станет попыткой сдержать скорость распротранения инфекции.

Также Собянин сообщил, что в мэрии подумают о дополнительных ограничительных мерах на грядущие выходные. Оповестит о них он в четверг, 26 марта.