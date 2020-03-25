Принц Чарльз переносит коронавирус в легкой форме

71-летний принц Чарльз самоизолировался в своем доме в Шотландии, его тест на COVID-19 показал положительный результат, пишет the Sun.

Сложно установить, где именно принц мог получить заражение, поскольку ранее он посетил множество публичных мероприятий. Но известно, что в марте принц Чарльз встречался с принцем Монако Альбертом, у которого позже была диагностирована новая коронавирусная инфекция.

Издание отмечает, что сын Елизаветы II имеет слабо выраженные симптомы и не нуждается в госпитализации.

Вместе с ним в том же доме остается 72-летняя герцогиня Камилла, но принц не видел ее с 12 марта. У Камиллы анализ на коронавирус показывает отрицательный результат.

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