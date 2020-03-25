Подорожание золота и рекорды США по COVID-19. Главное к утру 25 марта

Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что США рискует стать новым эпицентром распространения новой коронавирусной инфекции. Сейчас в стране зафиксировано 53 тысячи инфицированных и 703 человека уже умерли в результате заражения COVID-19. Медэксперты США не уверены в готовности системы здравоохранения к пандемии, пишет «Росбалт».

В России тем временем московские медики рапортуют об излечении 14 человек от «уханьской» инфекции. Пятеро выздоровевших были выписаны накануне. Также столичный депздрав установил стандарты лечения коронавируса и постановил, что заболевания с легким течением можно лечить в домашних условиях, передает «Интерфакс».

По всей России продолжают усиливать карантинные меры. Вице-премьер Татьяна Голикова поручила субъектам ограничить работу кинотеатров и ночных клубов до особого распоряжения, передает ТАСС. До этого была ограничена работа всех бассейнов, аквапарков и спортзалов. Sobesednik.ru писал об обращении Ассоциации операторов фитнес-индустрии к кабмину с просьбой ввести для индустрии налоговые каникулы на полгода.

Коронавирус может повлиять и на работу Совфеда. Там спикерам старше 70 лет рекомендовали оставаться дома и следить за заседанием по онлайн-связи. Их неявка будет квалифицирована как «отсутствие по уважительной причине». В московской мэрии на дистанционную работу перевели сотрудников старше 60 лет, передает «Эхо Москвы».

В Федерации независимых профсоюзов России предложили сделать накопительную часть пенсий добровольной. Секретарь организации Игорь Шанин отметил, что при отмене этой части выплаты значительно не изменятся, а все граждане будут застрахованы одинаково, пишут «Известия».

На рынке драгоценных металлов отмечают очередное повышение цен на золото. На бирже Comex апрельские котировки выросли более чем на 93 доллара, что в процентном соотношении составило 6%. Теперь золото предлагают по цене 1660,8 долларов за унцию.