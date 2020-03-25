Мигрантку, у которой не принимали ребенка в детдом, могут посадить на 15 лет

Московский городской суд оставил под арестом до 12 апреля гражданку Узбекистана Мафтунахон Каримову, которая оставила своего ребенка около метро в Москве, потому что у нее не было средств на его содержание. Об этом пишут «Такие дела» со ссылкой на адвоката подсудимой Александра Тимошенко.

Изначально против женщины 1990 года рождения было возбуждено дело об оставлении несовершеннолетнего в опасности, но позже статью переквалифицировали на покушение на убийство.

Защитник Каримовой настаивает, что у его подзащитной не было намерений убить ребенка. До этого она пыталась оставить ребенка в роддоме и отдать его в детский дом, но везде ее отказались принять. В итоге она отчаялась и оставила младенца около станции метро, где его должны были заметить неравнодушные люди. Каримова довольно скоро передумала и вернулась за ребенком, но его уже передали медикам.

«Из рассказов Муфтанахон я понял, что ее отец – домашний тиран, который постоянно бил мать. Мама вследствии побоев отца мать тяжело заболела. Когда она сказала отцу, что хочет поехать в Россию заработать деньги и вылечить маму, он просто выгнал ее из дома», — цитирует адвоката Тимошенко сайт Консорциума женских неправительственных организаций.

Защитник предполагает, что женщине могли поменять статью обвинения по указанию сверху из-за обещственного резонанса.