Импортный алкоголь подорожает в РФ на 7-15%

Весной цены на импортный алкоголь могут вырасти на 7-15%, пишет «Коммерсантъ». Соответствующие заявляения сделали в Beluga Group. Это должно произойти во всех канала продаж, включая розницу, полагает председатель правления компании.

Подорожание связано с закрытием территорий из-за коронавируса и вызванными этим проблемами с поставками. Часть поставщиков уже сейчас начали работать с заказчиками исключительно предоплате.

Решающее слово все же останется за ритейлерами, которые пока мало озабочены вопросами алкогольной продукции, поскольку заняты решением вопросов о поступлении товаров первой необходимости.