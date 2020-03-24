Минсельхоз отметил снижение ажиотажного спроса на гречку, сахар и консервы

В Москве прошло заседание оперштаба по мониторингу ситуации с социально значимой сельхозпродукцией и продовольствием.

Как сообщается на сайте Минсельхоза, в заседании участвовали представители Совета Федерации, Минпромторга, Минтранса, Федеральной антимонопольной службы, профильных союзов и ассоциаций, а также руководители региональных органов управления АПК.

По словам министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, резко повысившийся на прошлой неделе спрос на продукты длительного хранения, такие как консервы, крупы, макароны, соль и сахар, в настоящий момент сократился. Патрушев отметил, что в целом обстановка на российском продовольственном рынке остается стабильной, на складах и в распределительных центрах дефицита товаров не наблюдается.

«Минсельхоз совместно с Минпромторгом продолжает работу по оптимизации логистики с учетом возросшей потребности в продовольственных товарах», – заверил министр. Он добавил, что ведомство продолжает активный мониторинг ситуации.

На прошлой неделе Россельхознадзор ввел десятидневный запрет на экспорт из страны всех видов круп в связи с мерами по предотвращению дефицита товаров из-за распространения COVID-19. После этого ритейлеры сообщили о почти 30% росте оптовых цен на крупы и другие товары.