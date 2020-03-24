Убивший ребенка в детсаду Нарьян-Мара освобожден от уголовной ответственности

Суд назначил принудительные меры медицинского характера мужчине, который убил ребенка в детском саду в Нарьян-Маре.

Как сообщает пресс-служба СКР, мужчине назначено принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа. Ранее психолого-психиатрическая экспертиза признала его невменяемым. Было установлено, что мужчина страдает психическим расстройством, поэтому он не мог руководить своими действиями в момент убийства.

Дело об убийстве ребенка в детском саду «Сказка» рассматривалось на выездном заседании, предает «РИА Новости». Оно проходило в закрытом режиме в Архангельской клинической психиатрической больнице, где находится на лечении обвиняемый, 36-летний житель Нарьян-Мара Денис Поздеев. В постановлении суда отмечатся, что мужчина освобожден от уголовной ответственности.

Трагедия произошла 31 октября прошлого года. Поздеев проник в здание детского сада «Сказка» и направился в спальню, где отдыхали дети. Вопреки правилам, его пропустил охранник. Одна из воспитательниц попыталась преградить посетителю путь, однако он оттолкнул ее и подошел к одной из кроватей. Женщина нажала «тревожную кнопку», но к тому моменту мужчина уже ударил ножом в шею шестилетнего мальчика. Травмы оказались смертельными. Убийцу задержали охранник и сотрудник детсада, которые удерживали нападавшего до прибытия сотрудников Росгвардии и УМВД.

Было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). На допросе допроса Поздеев признал свою вину и раскаялся. Он рассказал, что употреблял алкоголь накануне происшествия, и добавил, что в момент преступления «слышал голоса в голове». Кроме того, он говорил про «жертвоприношение».

В суд также передано дело в отношении 35-летнего охранника, пустившего убийцу в детский сад. Его обвиняют по пунктам «б, в» части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в возрасте до шести лет, повлекших по неосторожности причинение смерти человека»).

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что суд приговорил к психиатрическому лечению 23-летнюю жительницу города Викторию Айметдинову, убившую пятимесячного ребенка.