У сторонника шамана Габышева взломали почту и отправляли угрозы в ФСБ

Читинский активист Станислав Захаров написал заявление в полицию из-за взлома его электронной почты, пишет «Сибирь.Реалии».

Неизвестный, чья локация определяется в Нидерландах, взломал почтовый ящик Захарова и отправил с его адреса угрозы в адрес ФСБ, якобы активист готов устроить взрыв в якутском управлении службы в месть за преследование якутского шамана Александра Габышева.

О том, что его аккаунт взломан, Захаров узнал от ФСБ. Там же ему посоветовали обратиться к правоохранителям. Компьютер Захарова все равно должны проверить сотрудники ФСБ в отделении полиции.

Сейчас дом шамана Александра Габышева оцеплен и за ним установлено круглосуточное наблюдение. Напомним, с марта прошлого года шаман пытается завершить ход в сторону Кремля для того, чтобы изгнать Путина.