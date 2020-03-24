Перспективы отмены Олимпиады и курс РФ на Луну. Главное к утру 24 марта

В Международный олимпийский комитет обратились представители американского олимпийского и паралимпийского комитетов с просьбой перенести токийскую Олимпиаду, пишет «Спорт-экспресс». Главные спортивные соревнования в этом году должны были пройти с 24 июля по 9 августа.

«Даже если нынешние значительные проблемы в сфере здравоохранения могут быть устранены к концу лета, огромные нарушения в тренировочной среде, допинг-контроле и процессе квалификации не могут быть преодолены удовлетворительным образом», — аргументируют свое предложение представители американской стороны.

Минэкономразвития тем временем подготовил проект документа, согласно которому на полгода будет продлена лицензия для производителей спиртосодержащей продукции, недропользователей, компаний услуг связи и организаций, занятых в частной детективной деятельности, защите гостайны, использовании атомной энергии и образовательной деятельности.

Кроме того, для всех органов госконтроля поручат прекратить контрольные закупки, плановые, внеплановые и иные проверки в отношении предпринимателей в упомянутых сферах деятельности, пишет «Интерфакс». Эти меры предпримут для экономических последствий пандемии коронавируса.

Отмечается, что сейчас в России усугубились проблемы с депортацией мигрантов: постоянное авиасообщение нарушено и некоторые иностранцы целыми семьями остаются в спеццентрах временного содержания. В Екатеринбурге число мигрантов, подлежащих выдворению, достигло 248 человек.

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материал 2017 года

На Сахалине уполномоченная по правам ребенка Любовь Устиновская взяла под свой контроль уголовное дело о публичных призывах к терроризму, возбужденному в отношении двух студентов 2002 и 2003 годов рождения.

Согласно версии следствия, молодые люди готовили нападение на одно из учебных заведений города. На это указывали найденные у них детонатор, образ и дневниковые записи, передает «Российская газета».

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