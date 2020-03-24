МВД предлагает приравнять массовые несогласованные акции к подготовке теракта

МВД предлагает учить будущих журналистов освещению борьбы с экстремизмом и усилить контроль за учащимися за рубежом. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно обновленному проекту поправок к стратегии противодействия экстремизму до 2025 года, федеральный государственный образовательный стандарт для студентов-журналистов следует пополнить программой по освещению борьбы с экстремизмом.

По мнению ведомства, проведение несогласованных массовых акций следует включить в список наиболее опасных проявлений экстремизма наряду с массовыми беспорядками и подготовкой терактов, а привлечение населения к участию в несогласованных мероприятиях, переходящих в беспорядки, является одним из способов дестабилизировать общественно-политическую обстановку в стране.

Также министерство предложило повысить престижность образования в российских религиозных образовательных организациях и ввести господдержку системы общественного контроля за выездом россиян с целью обучения в иностранных религиозных образовательных организациях.