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24 марта, вторник

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[17:51]МВД предлагает приравнять массовые несогласованные акции к подготовке теракта
[17:11]В Сети появилось видео с Владимиром Путиным в желтом биозащитном костюме
[16:12]У сторонника шамана Габышева взломали почту и отправляли угрозы в ФСБ
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[14:53]Женщина в Москве пришла на маникюр, но сотрудники салона вызвали полицию
[14:52]В Москве попросили ограничить ремонтные работы на время пандемии коронавируса
[14:24]Фитнес-клубы попросили у Мишустина 6 месяцев налоговых каникул
[14:01]Минсельхоз отметил снижение ажиотажного спроса на гречку, сахар и консервы
[13:30]Навальный сообщил о намерении обратиться в СК после потери связи с Шаведдиновым
[13:21]Раскритикованный губернатором главврач из Калуги готов уйти в частную медицину
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[12:20]ЦБ предложил ограничить выдачу наличных банкоматами для профилактики COVID
[11:51]ФСБ и МВД задержали около 30 хакеров, у которых изъяли оружие и более $1 млн
[11:20]Экс-глава Роскомнадзора официально стал директором "Газпром-медиа"
[11:06]Двое жителей Башкирии c COVID-19 были за границей, третий ездил в Москву
[10:17]Похитившую ребенка в Йошкар-Оле женщину недавно госпитализировали с выкидышем
[09:33]МФЦ и полиция во Владивостоке будут ловить контактировавших с COVID-пациентами
[08:30]Перспективы отмены Олимпиады и курс РФ на Луну. Главное к утру 24 марта

23 марта, понедельник

[21:00]Сеть H&M вместо переработки отправляет сданные вещи в секонд-хэнды
[20:04]Пользователей YouTube вынудят смотреть 20-секундный ролик, где просто моют руки
[19:00]Башкирским медикам доплатят за работу с коронавирусными пациентами
[18:00]Экспорт гречки приостановлен по указанию Россельхознадзора
[17:47]Число переболевших коронавирусом в мире превысило 100 тысяч человек
[16:24]На Ставрополье завели дело против заболевшей COVID-19 профессора медуниверситета
[16:06]Главный инфекционист Минздрава дала прогноз по срокам эпидемии в России
[15:57]Главу карельского "Мемориала" Дмитриева арестовали до 25 июня
[15:42]ФСБ сообщила о предотвращении вооруженной атаки на учебное заведение Сахалина
[15:23]В Башкирии женщина защищала свой дом от судебных приставов топором
[15:20]Причиной смерти находившейся на карантине в Ленобласти могла стать утечка газа
[14:45]Сайт цифрового сопротивления COVID "Все.онлайн" представил бухгалтерские курсы
[14:44]"Аэрофлот" назвал слухами информацию о завышении цен на билеты в условиях ЧС
[14:08]Жители Урала получат маски и медикаменты, которые они собирали для Китая
[13:58]Ритейлеры сообщают о почти 30% росте оптовых цен на рис и гречку
[13:40]Главврача калужской больницы уволят за путешествие в Тайланд
[13:22]Песков: запрет Собянина могут распространить на сотрудников АП, но не на Путина
[13:16]Андрей Воробьев хочет заставить подмосковных школьников учиться летом
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[12:24]Эпидемиолог Минздрава: мужчины в 2 раза чаще болеют COVID-19 и умирают от него

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МВД предлагает приравнять массовые несогласованные акции к подготовке теракта

Общество
17:51, 24 марта 2020

МВД предлагает учить будущих журналистов освещению борьбы с экстремизмом и усилить контроль за учащимися за рубежом. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно обновленному проекту поправок к стратегии противодействия экстремизму до 2025 года, федеральный государственный образовательный стандарт для студентов-журналистов следует пополнить программой по освещению борьбы с экстремизмом.

По мнению ведомства, проведение несогласованных массовых акций следует включить в список наиболее опасных проявлений экстремизма наряду с массовыми беспорядками и подготовкой терактов, а привлечение населения к участию в несогласованных мероприятиях, переходящих в беспорядки, является одним из способов дестабилизировать общественно-политическую обстановку в стране.

Также министерство предложило повысить престижность образования в российских религиозных образовательных организациях и ввести господдержку системы общественного контроля за выездом россиян с целью обучения в иностранных религиозных образовательных организациях.

Рубрика: Общество

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