Жителям центральной России обещают потепление на 15 градусов за пять дней

К ближайшим выходным дневная температура в европейской части России поднимется до 15 градусов тепла.

Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

«В понедельник, вторник мы будем находиться в холодной части антициклона, поэтому северный и северо-восточной ветер, плюс отсутствие облаков приведет к тому, что ночные температуры будут отрицательными, а дневные будут около нулевой отметки», – рассказал Вильфанд. По его словам, с каждым днем столбики термометра будут повышаться на три градуса, в конце рабочей неделе потеплеет до 15 градусов днем. По утрам при этом температура будет держаться на нулевой отметке.

Ранее на научный руководитель Гидрометцентра говорил о том, что москвичам не стоит надеяться на потепление до конца марта.

Сегодня, 23 марта, в столице будет ветрено, температура воздуха составит от 0 до 2 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с, местами его порывы могут достигать 15-17 м/с. Атмосферное давление составит около 764 мм ртутного столба.

Синоптики объявили о желтом уровне опасности в Московском регионе до полудня среды, 25 марта.