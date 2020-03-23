Жители Урала получат маски и медикаменты, которые они собирали для Китая

Китайский город Гуанчжоу отказался от гуманитарной помощи, которую россияне хотели отправить в КНР.

Об этом сообщил председатель свердловского регионального отделения «Красного креста» Дмитрий Вершинин, в эфире телеканала «Екатеринбург ТВ».

«Мы получили письмо из Гуанчжоу, в котором нас поблагодарили за помощь и предложили не отправлять собранные медикаменты. Скорее всего, маски и лекарства достанутся Екатеринбургу и другим городам Свердловской области», – рассказал Вершинин.

По его словам, китайская сторона отказалась от посылки потому, что в Свердловской области ситуация с заражением коронавирусом в настоящий момент «тоже достаточно сложна», уточняет «Интерфакс».

Получить помощь в региональном отделении «Красного креста» смогут все нуждающиеся уральцы. «Помощь мы оказываем бесплатно», – подчеркнул глава отделения.

Также сообщается, что Дмитрий Вершинин обратился к губернатору региона Евгению Куйвашеву и в прокуратуру Свердловской области по поводу нехватки медицинских масок в аптеках и высокой цены на них. По данным председателя отделения «Красного креста», отдельные пункты продают маски по цене 50 рублей за штуку и выше, в чем, по его мнению, «есть определенно коррупционная составляющая».

Акция по сбору гуманитарной помощи для Гуанчжоу началась в феврале. Жители Урала собрали для китайцев медикаменты, респираторы, медицинские маски, бинты и вату.

О первом случае заражения коронавирусом в Екатеринбурге сообщалось 17 марта. По данным Роспотребнадзора на утро 23 марта, в Свердловской области подтверждены девять случаев заражения COVID-19.