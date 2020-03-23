В Подмосковье приземлился самолет из КНР с 25,5 млн медицинских масок

Самолет Воздушно-космических сил России доставил 25,5 миллиона индивидуальных защитных масок из Китая.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.

«Самолет Ан-124 ВКС России доставил из Китайской Народной Республики на аэродром "Чкаловский" 25,5 миллионов индивидуальных защитных масок», – цитирует агентство сообщение российского военного ведомства.

По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в материковом Китае составляет 81 093 человек, из них 72 703 вылечились и выписались из больниц, пишет «РИА Новости» со ссылкой на Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР. Число больных COVID-19 в Китае снижается с каждым днем, сейчас в медучреждениях находятся 5 120 человек, почти 90% всех инфицированных выздоровели.

В России общее число заболевших достигло 367 человек. Накануне, 22 марта, сообщалось о 61 новом случае инфицирования, то есть число зараженных коронавирусом увеличилось почти на 20%.