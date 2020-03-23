В Башкирии женщина защищала свой дом от судебных приставов топором

В Чишимском межрайонном отделе СУ СК по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело в отношении 43-летней местной жительницы, передает РЕН ТВ. Женщина вышла из себя, когда в ее дом пришли судебные приставы.

Сотрудники ведомства утверждали, что гражданка обязана отдать половину своего жилья дальним родственникам. Им часть недвижимости досталась по наследству.

Женщина агрессивно реагировала как на сотрудников федеральной службы, так и на соседей, которые пытались проникнуть в ее дом. Она грозила расправой и в какой-то момент даже взялась за топор. Приставы и соседи (чье активное присутствие в конфликте на стороне службы не уточняется) окружили дом и даже вооружились пейнтбольным маркером.

Топор у женщины отобрали и в итоге она была задержана. Жительница села объясняет, что против деления недвижимости, поскольку этот дом принадлежит ей и ее семье, а она «и так по жизни всего натерпелась».

Вероятно, гражданка пойдет под суд по статье о насилии в отношении представителя власти.