Украли путевки у детей – и в Ялту: как соцзащита Воронежа жульничала с льготами

В ходе проверки воронежские прокуроры установили: работники местной соцзащиты отправили своих здоровых детей в Ялту по путевкам, отобранным у чужих и больных отпрысков. Как у них хватило на это совести, вопрос риторический. А вот о том, как им это удалось, мы вам расскажем.

В наспех перелопаченной Конституции Российской Федерации дети прописаны как приоритет государственной политики. И чиновники из управления социальной защиты населения (УСЗН) Воробьевского района Воронежской области наверняка данную поправку дружно одобрили. Но поскольку она еще не объявлена вступившей в силу, да и вообще непонятно, о каких именно детях идет речь, то чиновники решили поставить в приоритет детей своих.

Если ты работник соцзащиты, то у тебя скорее всего улучшенный доступ ко всевозможным льготным штукам, например к детским путевкам на лечение в санаторий в Ялту, выделенным специально для малообеспеченных семей. В 2019 году вышеозначенное УСЗН располагало сразу девятью такими. Но лечиться в санаторий по ним поехало только пятеро детей, которым путевки действительно предназначались. Еще четверо «льготников», как выяснилось в ходе прокурорской проверки, оказались детьми сотрудников соцзащиты. Сотрудники соцзащиты пытались наврать прокурорским работникам, что льготные категории граждан написали отказ от этих путевок. Но прокуроры оказались въедливее, чем хотелось бы жуликоватым соцработникам. И выяснили, что отказ льготники написать не могли, поскольку о существовании путевок даже не догадывались. И соцработники даже не пытались поставить их в известность.

Вообще, сейчас вы внезапно осознаете, что, в отличие от сотрудников УСЗН Воробьевского района Воронежской области, живете до неприличия серо и скучно. Потому что, помимо присвоения льготных путевок, там еще работала комиссия, которая ежемесячно начисляла премии сама себе. А еще один из сотрудников официально признал свою семью малоимущей и регулярно получал выплату, на которую не имел права. С точки зрения Уголовного кодекса это называется мошенничеством при получении выплат и тянет на штраф, как за повторку на митинге – до 300 тысяч. Или продолжительными обязательными работами.

В общем, материалы проверки прокурорские передали куда надо, только не подумайте, что фигурирующие в них соцработники тоже вскоре отправятся, куда следует. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, если добытая прокурорскими информация подтвердится, всех просто уволят.