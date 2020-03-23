Сеть H&M вместо переработки отправляет сданные вещи в секонд-хэнды

Экоактивистка Елена Володина рассказала на своем YouTube-канале, что на перерабатывающий завод SOEX в Германии не поступило ни одного мешка с одеждой из России. Именно эта компания занимается переработкой вещей, сдаваемых в контейнеры сети магазинов H&M.

Володина сдала в московские магазины два пакета вещей и вложила в них GPS-маяки. Удалось отследить, что оба мешка были доставлены на склад в подмосковном Лыткарине, пересказывают «Такие дела». Именно это место в объявлениях на «Авито» значится как склад с одеждой из H&M по цене 25 рублей за килограмм.

H&M Group в презентационных материалах указывают, что переработка отходов является одним из приоритетов компании. Но ситуация с Россией никак не поясняется.

Фонд «Второе дыхание» (занимается проблемой рационального шопинга) отмечает, что переработка одежды является примитивным и невыгодным экологичным методом. Если килограмм первичного сырья обходится производителю в 3-25 рублей, то переработка килограмма вторсырья будет стоить 45-60 рублей.