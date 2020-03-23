Сайт цифрового сопротивления COVID "Все.онлайн" представил бухгалтерские курсы

Минкомсвязи России представило гражданам сайт Все.онлайн, на котором собраны более 60 сервисов удаленного заказа продуктов и готовой еды, позволяющих отправлять и получать посылки от/до двери.

На сайте подготовлена подборка онлайн-кинотеатров, стриминговых сервисов и других платформ, которые предлагают на выгодных или даже безвозмездных условиях доступ к своему контенту. Также есть предложения по доступу к электронным книгам, прослушиванию музыки без рекламы «ВКонтакте» и даже одна бесплатная онлайн-игра.

Рубрика «Контролируй здоровье онлайн» предлагает всего лишь пару бесплатных сервисов по консультации о коронавирусе и две конторы с телемедицинскими предложениями по стандартным условиям.

Также на сайте собраны ссылки по самооборазовательным программам для школьников. Для взрослых — курсы бухгалтеров, кадровиков и специалистов по закупкам.

Ранее эпидемиолог Минздрава заявил, что мужчины в два раза чаще заболевают COVID-19 и умирают от него.