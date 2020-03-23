Ритейлеры сообщают о почти 30% росте оптовых цен на рис и гречку

Сетевые супермаркеты «Лента» и «Магнит» заявляют о повышении поставщиками цен на крупы и другие продукты.

При этом одна из наиболее распространенных сетей в Восточной Сибири «Командор» сообщает, что поставщики гречки намерены поднять оптовые цены на гречку на 15-20%. А рис, как пишет газета «Ведомости», хотят продавать на 30% дороже.

При этом цены на гречу в феврале — марте уже выросли на 27%, заявляет исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков.

Поставщики объясняют это увеличением платы за энергоносители, обслуживание импортного оборудования и ростом транспортных издержек. Также на ценах сказывается резко упавший курс рубля.

Газета обращает внимание, что ритейл пока не намерен соглашаться с повышением стоимости и проверяет их на обоснованность. Также они надеются договориться об удержании цен на гречку.

В Минпромторге отмечают, что на розничной стоимости это пока никак не отразится.