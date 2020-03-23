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23 марта, понедельник

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[09:26]Всеобщая диспансеризация приостановлена до особого распоряжения кабмина
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[08:00]Жителям центральной России обещают потепление на 15 градусов за пять дней
[07:19]В Подмосковье приземлился самолет из КНР с 25,5 млн медицинских масок

22 марта, воскресенье

[16:47]Россия прекратит всё авиасообщение, кроме рейсов в столицы других стран из Москвы
[15:56]В России число зараженных коронавирусом за день увеличилось почти на 20%
[14:41]Оперштаб: "Никакого жесткого карантина в ближайшее время вводиться не будет"
[14:01]В ВОЗ предупредили о второй волне коронавируса после окончания изоляции
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[12:12]100 ведущих эпидемиологов и вирусологов Минобороны РФ отправят в Италию
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[11:01]Патриарх Кирилл настаивает на "усиленной" спецмолитве против коронавируса
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21 марта, суббота

[20:00]Стрельбу по машине с человеком под Петербургом квалифицировали как хулиганство
[18:24]В мэрии Москвы придумали плакаты для мотивации строителей инфекционного центра
[16:26]Причиной пожара на складе алюминиевого завода в Подмосковье мог стать поджог
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[15:48]В рунете появилась коллекция историй людей, заразившихся коронавирусом
[14:47]Власти обнулили ставку таможенной пошлины на ввозимые лекарства
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Начата выемка грунта для еще одной станции метро в Новой Москве

Общество
12:12, 23 марта 2020

Global Look Press
Global Look Press

В департаменте строительства Москвы подтвердили начало строительства продолжения Коммунарской линии метро, пишет АГН «Москва». Строительство пути до станции «Славянский мир» будет вестись вдоль 42 километра Московской кольцевой дороги.

Сейчас начато строительство нижнего основания станции. Идет выемка грунта и строительство тупика за пути. Напомним, что новая ветка столичного метро, которая соединит старую Москву с новой протянется на 40 километров от станции «Троицк» до станции «Севастопольский проспект».

Также продолжаются работы по возведению участков от станций «Улица Новаторов» до «Коммунарки», которые по плану должны быть введены в эксплуатацию в 2023 году.

Теги: #Москва

Рубрика: Общество

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