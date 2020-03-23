Начата выемка грунта для еще одной станции метро в Новой Москве

В департаменте строительства Москвы подтвердили начало строительства продолжения Коммунарской линии метро, пишет АГН «Москва». Строительство пути до станции «Славянский мир» будет вестись вдоль 42 километра Московской кольцевой дороги.

Сейчас начато строительство нижнего основания станции. Идет выемка грунта и строительство тупика за пути. Напомним, что новая ветка столичного метро, которая соединит старую Москву с новой протянется на 40 километров от станции «Троицк» до станции «Севастопольский проспект».

Также продолжаются работы по возведению участков от станций «Улица Новаторов» до «Коммунарки», которые по плану должны быть введены в эксплуатацию в 2023 году.