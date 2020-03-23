На Ставрополье завели дело против заболевшей COVID-19 профессора медуниверситета

СК возбудил уголовное дело в отношении главного инфекциониста Ставрополья, приехавшей из Испании с коронавирусом.

Как сообщается на сайте СУСК по Ставропольскому краю, дело заведено по статьям 237 УК РФ («Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей») и 293 УК РФ («Халатность»).

В субботу, 21 марта, стало известно, что профессор кафедры инфекционных болезней Ставропольского медуниверситета Ирина Санникова, которая также работает главным внештатным инфекционистом регионального Минздрава, без ведома руководства уехала в Испанию. Там она находилась с 6 по 9 марта. По возвращении она не сообщила о своей поездке и не стала соблюдать 14-дневный карантин.

Санникова читала лекции в университете, а также участвовала в конференции. В прошлый вторник, 17 марта, в связи с ухудшением самочувствия женщина попала в больницу, где у нее диагностировали COVID-19.

«При этом ответственные должностные лица исполнительных органов государственной власти Ставропольского края и Роспотребнадзора ненадлежащим образом контролировали осуществление дополнительных мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19», – отмечается в сообщении СК.

Санникова признала свою вину в том, что скрыла поездку и не стала соблюдать карантин. В администрации региона ее поведение назвали безответственным.

В настоящий момент устанавливается, кто будет привлечен к уголовному делу, помимо Санниковой. Коронавирус заподозрен по меньшей мере у 11 человек, контактировавших с ней.