Экспорт гречки приостановлен по указанию Россельхознадзора

С 20 марта Россельхознадзор на десять дней приостановил возможность экспортирования крупы из России, пишет «Интерфакс».

Принятая мера связана с мероприятиями по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. Запрет будет оставаться актуальным, если рабочая группа Госсовета по предупреждению завоза, которую возглавляет мэр Москвы Сергей Собянин, не предпримет иных решений.

Для чего именно запрещается экспорт крупы, в Россельхознадзоре не уточняют. В прошлый раз, когда президент Владимир Путин призвал граждан не закупать крупы с запасом, спрос на гречку вырос более чем на 2000%.

Ранее Sobesednik.ru писал, что пустеющие в некоторых супермаркетах полки с крупами связаны с «самосбывающимися пророчествами». Антрополог Александра Архипова объясняла, что публикуемые в соцсетях фото пустых полок доводят до того, что люди действительно создают ажиотаж вокруг продуктов.