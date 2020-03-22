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Новости дня

22 марта, воскресенье

[16:47]Россия прекратит всё авиасообщение кроме рейсов в столицы других стран из Москвы
[15:56]В России число зараженных коронавирусом за день увеличилось почти на 20%
[14:41]Оперштаб: "Никакого жесткого карантина в ближайшее время вводиться не будет"
[14:01]В ВОЗ предупредили о второй волне коронавируса после окончания изоляции
[13:28]РИА Новости: в России могут принять "жесткие" карантинные меры
[13:07]Лукашенко отказался эвакуировать уехавших за границу, несмотря на предупреждения
[12:12]100 ведущих эпидемиологов и вирусологов Минобороны РФ отправят в Италию
[11:32]Роспотребнадзор заявил о проведении в России лишь 163 тысяч тестов на COVID-19
[11:01]Патриарх Кирилл настаивает на "усиленной" спецмолитве против коронавируса
[10:07]Навальный VS робот Федор, столичное метро VS Собянин. Главное без вируса. Кратко

21 марта, суббота

[20:00]Стрельбу по машине с человеком под Петербургом квалифицировали как хулиганство
[18:24]В мэрии Москвы придумали плакаты для мотивации строителей инфекционного центра
[16:26]Причиной пожара на складе алюминиевого завода в Подмосковье мог стать поджог
[15:58]Белгородская митрополия хочет защитить Россию от коронавируса колокольным звоном
[15:48]В рунете появилась коллекция историй людей, заразившихся коронавирусом
[14:47]Власти обнулили ставку таможенной пошлины на ввозимые лекарства
[14:12]В Приморье к ответственности за слухи о COVID-19 привлечен 28-летний мужчина
[14:02]Волонтеров привлекают в больницу Коммунарки для работы психологами и санитарами
[13:44]ЦОДД заявил о скором запуске 400 "умных" перекрестков вдобавок к ста действующим
[13:29]Россияне чаще стали брать кредиты для совершения отложенных покупок
[12:51]Убивший жену и ее родителей на севере Москвы мужчина мог страдать от депрессии
[12:37]В окно квартиры на московском Арбате влетела стрела
[12:00]На Юго-Западе Камчатки два сноубайкера пропали под лавиной
[11:45]Ставропольский инфекционист с подозрением на COVID скрыла факт поездки в Испанию
[11:22]Нечаянно сжегший полтора гектара тайги житель Хакасии получил условный срок
[11:12]Москвичка осуждена на 3 месяца за прописку 150 человек в своей квартире
[10:35]Робота "Федора" предлагают отправить на окололунную базу
[10:00]Набиуллина с брошью-неваляшкой как символом ключевой ставки. Главное к утру 21 марта
[09:39]WhatsApp запустил канал с актуальной статистикой по COVID-19

20 марта, пятница

[21:27]Люди с инвалидностью сравнили карантин по COVID-19 со своей обычной жизнью
[19:40]Первый канал покажет документальную комедию об актерах с синдромом Дауна
[18:00]Валерия Соловья могут оштрафовать на 100 тыс. за фразу о 1600 умерших от COVID-19
[16:37]Систему "Платон" могут временно отменить в рамках антикризисных мер
[16:27]Ученые выяснили, как клетки участвуют в заживлении ран
[16:23]Обвиняемый в убийстве жены в суде Первоуральска арестован на два месяца
[15:55]ФАС упрекнул "Аэрофлот" в попытке заработать на гражданах в условиях ЧС
[15:43]Временную копию памятника Жукову в Москве приняли за новый монумент
[15:08]Экс-директора школы в Чувашии осудили за сбор "дани" с учителей
[14:38]Замедление темпов экономического роста затронуло почти треть планеты
[14:26]В Индии казнили четверых насильников, убивших студентку медколледжа

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В России число зараженных коронавирусом за день увеличилось почти на 20%

Общество
15:56, 22 марта 2020

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Число новых зараженных коронавирусом за день в России по состоянию на 22 марта составило рекордные 61 человек, то есть почти 20% от количества больных сутками ранее, передают «Ведомости» со ссылкой на оперативный штаб.

Общее число зараженных на настоящий момент составляет 367 человек. Из них 191 зафиксирован в Москве, причем в столице выявлено 54 новых случая, уточняет Telegram-канал Оперативного штаба в Москве.

Ранее в стране было зафиксировано 306 случаев болезни и лишь один смертельный исход.

Как сообщал Sobesednik.ru, оперштаб при правительстве опроверг слухи о возможном ужесточении карантинных мер в России. Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин пообещал не закрывать столичное метро ни при каких обстоятельствах, сославшись на то, что потом его придется запускать в течение полугода.

Теги: #"Уханьский" коронавирус

Рубрика: Общество

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