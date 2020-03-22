В России число зараженных коронавирусом за день увеличилось почти на 20%

Число новых зараженных коронавирусом за день в России по состоянию на 22 марта составило рекордные 61 человек, то есть почти 20% от количества больных сутками ранее, передают «Ведомости» со ссылкой на оперативный штаб.

Общее число зараженных на настоящий момент составляет 367 человек. Из них 191 зафиксирован в Москве, причем в столице выявлено 54 новых случая, уточняет Telegram-канал Оперативного штаба в Москве.

Ранее в стране было зафиксировано 306 случаев болезни и лишь один смертельный исход.

Как сообщал Sobesednik.ru, оперштаб при правительстве опроверг слухи о возможном ужесточении карантинных мер в России. Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин пообещал не закрывать столичное метро ни при каких обстоятельствах, сославшись на то, что потом его придется запускать в течение полугода.