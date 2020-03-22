Оперштаб: "Никакого жесткого карантина в ближайшее время вводиться не будет"

Оперативный штаб при правительстве РФ, возглавляемый вице-премьером Татьяной Голиковой, выступил с опровержением данных о возможном принятии более жестких мер карантина.

«Никакого жесткого карантина в ближайшее время вводиться не будет. Предпринимаемый в настоящее время комплекс мер достаточен и в полной мере соответствует текущему уровню распространения инфекции на территории страны», — пояснили РИА Новости в ведомстве.

При этом журналистам также посоветовали осторожнее относиться к информации, которая к ним поступает из разных «источников».

Напомним, ранее сегодня РИА Новости со ссылкой на источник сообщало, что в России могут ужесточить карантинный меры в связи с быстрым распространением коронавируса, скорость которого достигает «от 27% до 33%» зараженных каждый день.