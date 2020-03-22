Навальный VS робот Федор, столичное метро VS Собянин. Главное без вируса. Кратко

В своем Twitter политик Алексей Навальный прокомментировал заявление НПО "Андроидная техника" (одни из создателей косморобота) о том, что робот Федор на МКС не особенно нужен из-за наличия там людей, а скорее пригодится на окололунной базе, посещать которую будут редко. Оппозиционер написал: «Как же так?! Надо же. А мы-то думали 200 кг металлолома, который называют "робот", хотя это манипулятор очень понадобится на МКС. Как там говорил Рогозин? Робот Федор поможет осваивать дальний космос?» Сам Федор также не заставил долго ждать себя и ретвитнул: «От робота на МКС толку больше, чем от Навального Земле. "Платный борец с коррупцией", почём Ваш опиум для народа?»

От робота на #МКС толку больше, чем от @navalny на Земле.

"Платный борец с коррупцией", почём Ваш опиум для народа? — FEDOR (@FEDOR37516789) March 21, 2020

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» пояснил, что предположения о закрытии метро в столице «просто какая-то чушь и глупости». По его словам закрывать метро никто не собирается, а сделать это «вообще невозможно», так как «в метро поезда постоянно должны курсировать, прокачивать воздух, чтобы все сети были в надлежащем состоянии». В противном случае, пояснил он, «полгода будем его восстанавливать». Мэр также заверил, что проблем с провизией в Москве нет.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что российские нефтегазовые компании не планировали разрыв соглашения ОПЕК+, напрямую обвинив в этом Дубай: «Российская позиция никогда не состояла в том, чтобы обвалить цены на нефть. Это исключительно инициатива наших арабских партнеров».

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд пояснил ТАСС, что к пятнице температура в Москве может достигнуть 16℃ выше нуля. По его словам, температура будет с каждым днем постепенно расти с 1-3℃ в понедельник до 11-16℃ в пятницу.

Политик Михаил Саакашвили предрек сильный экономический кризис в Украине, вызванный падением цен на нефть, сравнимый с цунами, к которому страна не готова. Он уверен, что в отличие от России с «подушке в $600 млрд», Украина «попадет в зону турбулентности». Об этом Саакашвили рассказал в эфире «7 канала».