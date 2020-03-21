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20 марта, пятница

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В мэрии Москвы придумали плакаты для мотивации строителей инфекционного центра

Общество
18:24, 21 марта 2020

Источник: сайт Комплекса градостроительной политики Москвы
Источник: сайт Комплекса градостроительной политики Москвы

Заммэра Москвы по градостроительной политике Андрей Бочкарев рассказал, что на стройке инфекционного центра в Новой Москве размещены мотивирующие плакаты для строителей, которые трудятся на объекте.

Фотографии постеров, которые призывают работников форсировать возведение комплекса, напоминают советские агитационные плакаты. На одном из них запечатлен персонаж, похожий на мэра Москвы Сергея Собянина. Он указывает на зрителя указательным пальцем и восклицает: «Счет идет на минуты».


Фото: сайт Комплекса градостроительной политики Москвы

Этими плакатами власти планируют повысить мотивацию сотрудников к исполнению плана строительства. Сейчас в проекте занято пять тысяч специалистов и стройка ведется в круглосуточном режиме.

«По моему указанию разработана серия плакатов, чуть позже мы запустим музыку на площадке. В момент, когда начнется монтаж, строителям будет очень тяжело: усталость, плюс быстрые темпы, ветер, холодно. И любой момент эмоциональной поддержки будет очень важен. От них зависят жизни людей, которые могут заболеть и оказаться здесь. Мы будем использовать все управленческие элементы мотивации», — цитируют Бочкарева на сайте Комплекса градостроительной политики.

Рубрика: Общество

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Источник: сайт Комплекса градостроительной политики Москвы

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