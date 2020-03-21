Ставропольский инфекционист с подозрением на COVID скрыла факт поездки в Испанию

В Ставропольском крае главный внештатный инфекционист Минздрава Ирина Санникова попала в больницу с подозрением на новую форму коронавируса, пишет РБК.

Выяснилось, что медик скрыла от руководства факт своей поездки в Испанию. По возвращении из путешествия она контактировала с группой иностранных студентов и одиннадцатью коллегами. Теперь все они изолированы.

Сотрудники УМВД уже начали проверку в отношении доктора по статье о сокрытии информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей, и по статье о халатности.