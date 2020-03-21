Нечаянно сжегший полтора гектара тайги житель Хакасии получил условный срок

Сборщика шишек, устроившего пожар в алтайской тайге, приговорили к 1,5 годам условно и обязали выплатить 52 тысячи.

Как пишет «Тайга.инфо», речь идет о 33-летнем жителе Хакасии. Сообщается, что в октябре прошлого года обвиняемый собирал кедровые шишки в лесном массиве урочища «Уймень» Чойского района. Из-за того, что мужчина неплотно закрыл затвор печки в палатке, загорелись его вещи, затем огонь перекинулся на деревья. В результате были уничтожены и повреждены корневища кедров объемом 137 кубометров на площади полутора гектара.

Чойский районный суд Республики Алтай признал мужчину виновным по части 2 статьи 261 УК РФ («Уничтожение и повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с иным источником повышенной опасности, с причинением крупного ущерба») и приговорил к полутора годам условно с испытательным сроком в один год. Кроме этого, обвиняемый должен выплатить 52 тысячи рублей в качестве компенсации за нанесенный ущерб.