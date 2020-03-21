Белгородская митрополия хочет защитить Россию от коронавируса колокольным звоном

В Белгородской области рассказали о духовных средствах борьбы с COVID-19 в России, в том числе с помощью колоколов.

На сайте Белгородской митрополии говорится о научных исследованиях, которые проводил, в частности, академик РАН Фатей Шипунов, считавший, что наряду с физическим миром существует более тонко организованный волновой нематериальный. Опираясь на изыскания ученых, белгородское духовенство приняло решения о мерах защиты от COVID-19, которые получили поддержку главы региона Евгения Савченко. «Колокольный звон продолжительностью не более трех минут будет повторяться в 09:00, 12:00, 15:00, 18:00 и в 21:00 во всех храмах Белгородской области ежедневно», – говорится в сообщении митрополии.

Отмечается, что во время эпидемий на Руси всегда звучали колокола. «Если учесть, что в дореволюционной России было 1280 монастырей и примерно 18 тысяч церквей, то фактически все пространство нашей Российской империи покрывал колокольный звон. Это был купол, по образному выражению академика Фатея Яковлевича Шипунова», – приводятся слова митрополита Иоанна.

На сайте указывается также, что приходам церквей приказано использовать одноразовую посуду, резиновые перчатки, применять санитарно-гигиенические и антисептические средства. При совершении таинств крещения и миропомазания воду предписано менять для каждого отдельного случая, а купели обрабатывать дезинфицирующей жидкостью. До особого распоряжения приостановлена работа воскресных школ, приходских секций и кружков.