Власти Подмосковья объяснили постановление о закрытии ТЦ технической ошибкой

Фото: Global Look Press, Depositphotos

Спрос на гречку вырос на 2049 процентов после просьбы Путина не закупаться впрок
Фото: Global Look Press

Михаил Леонтьев заявил, что обвал рубля россиянам "просто показался"
Юрий Бутусов // Фото: Global Look Press

Прогресс VS нафталин: В Театре Ленсовета конфликт из-за экс-худрука Бутусова

Пока все дома: шесть лучших книг про хобби для тех, кто на карантине
Фото: скриншот с YouTube

"Тайная жизнь" Терренса Малика: визионерский манифест пацифизма и любви к сущему
Фото: Global Look Press

"Голос" призвал Памфилову запретить Путину рекламировать его поправки
Фото: скриншот с YouTube

Комик Долгополов вернулся в Москву и добровольно ушел на карантин
Фото: стоп-кадр с YouTube

"Пухляш" остался без победы: "Евровидение" отменили по самому жесткому варианту
Фото: Global Look Press

Невидимый снег оказался дорогим: кто заработал на отсутствии сугробов в Москве
Global Look Press

Прощай, Эдичка! Как я встречалась с Лимоновым на конспиративной квартире
Фото: Global Look Press

Стас, ты просто вне конкуренции: Черчесова вновь выбрали тренером сборной РФ
Рита Грачева / фото: Instagram

Рита Грачева, которой муж отрубил кисти рук, объяснила претензии к государству
В центре внимания
Эдуард Лимонов // Global Look Press
Дмитрий Быков об Эдуарде Лимонове: Проводим его без соплей
Планы на онлайн-выходные: виртуальные экскурсии по музеям, концерт Би-2 и лекции
"Черное небо" над Россией: "Газпром" дает регионам угля, а те не рады

Новости дня

20 марта, пятница

[11:52]Владельцы кинотеатров в России получат налоговые каникулы из-за коронавируса
[11:49]Перенести голосование по Конституции из-за COVID-19 потребовали медики и общественники
[11:19]Движение "НЕТ!" проведет акции против обнуления сроков Путина в 9 городах страны
[11:01]Учения по обеспечению устойчивости "суверенного рунета" отложены из-за COVID-19
[10:53]Двое задержанных на акции против строительства хорды в Москве остаются в ОВД
[10:27]Сотни прибывших из-за рубежа могли покинуть аэропорт Красноярска без справок
[09:40]Власти Подмосковья объяснили постановление о закрытии ТЦ технической ошибкой
[09:13]Ритейлеры просят разрешить курьерам парковку на местах для инвалидов и пожарных
[08:13]Дефицит ноутбуков и более 353 млн на жилье ветеранам: главное к утру 20 марта
[07:53]На трассе "Беларусь" построят три моста для лесных зверей до конца 2023 года
[07:23]Олимпийский огонь прибыл спецбортом из Афин на остров Хонсю
[03:34]Племянник Путина создаст партию в оппозицию "Единой России" и политике дяди

19 марта, четверг

[20:19]Ненадлежащее оказание услуг обернулось для юристов из Воронежа уголовным делом
[19:03]Нехватка и избыток сна представляют опасность для сердца
[17:40]В России начнется регистрация препарата от СМА
[16:24]У самых тяжелых пациентов с COVID-19 проблемы с желудком
[15:49]Мошенники-дезинфекторы появились в России на фоне эпидемии
[15:01]Диетолог связал ажиотаж вокруг гречки с советскими травмами
[14:30]Противники строительства Юго-Восточной хорды заявили о давлении полиции
[13:23]Кабмин сможет оперативно увеличить резервный фонд для борьбы с COVID в регионах
[12:44]Малый бизнес освободят от страховых взносов на три месяца
[12:13]ФАС не видит предпосылок для роста цен на бензин
[11:17]79-летняя женщина с сахарным диабетом и коронавирусом умерла в Москве
[11:08]До вечера в Москве сохранится сильный порывистый ветер
[10:43]Для уязвимых перед COVID курьеров потребовали полноценные трудовые договоры
[09:55]В апреле из Москвы в Петербург можно будет слетать за 1 500 рублей
[09:05]Разгон инфляции и коронавируса. Главные новости к утру 19 марта
[07:50]В единственной фирме-поставщике тестов на COVID-19 в РФ работает ноль человек

18 марта, среда

[17:43]"Моя бабушка моет руки": Гарик Сукачев призвал беречь близких в связи с вирусом
[17:08]Стало понятно, как восстанавливать двигательные нейроны при БАС
[16:31]"Евровидение" отменили из-за пандемии коронавируса
[16:20]Песков назвал "русофобской одержимостью" обвинения в фейках о коронавирусе от RT
[16:14]Адвокат голодающего фигуранта "московского дела" рассказал о его состоянии
[15:52]Заключенных с подозрением на COVID-19 предписано отправлять в местные больницы
[15:43]Роскомнадзор грозится лишать СМИ лицензии из-за фейков об эпидемии
[15:06]Суд вынес приговор по делу о перестрелке на Хованском кладбище в Москве
[14:55]На Урале возбуждено дело против мужчины, убившего жену у входа в здание суда
[14:32]Собянин попросил бизнес перевести сотрудников на работу из дома и отчитаться
[14:14]В Ярославле отменили приговор экс-инспектору колонии по делу о пытках осужденных
[14:04]"Дефицит муки и хлеба просто невозможен", уверены в гильдии пекарей и кондитеров

Четыре рецепта с гречкой в условиях карантина по коронавирусу
Что делать, если замок входной двери заклинило
Скриншот с Youtube-канала "про100 кухня"
Постные рецепты от Александра Бельковича
Global Look Press
Тысячи россиян застряли в Европе из-за отмены полетов с 16 марта. Что им делать?
Фото: Global Look Press
Рецепт дня: весенние диетические рецепты для стройной фигуры
Global Look Press
Пять правил самоизоляции: как жить в одной квартире с носителем коронавируса
Пока все дома: шесть лучших книг про хобби для тех, кто на карантине
Фото: instagram
Глупость и отвага: топ блогеров, превративших трагедии в хайп
Фото: Global Look Press
Попали в сети: подборка громких интернет-событий последних недель
Фото: Global Look Press и скриншот с YouTube
Обнуление, обвал, пандемия: итоги недели в одном предложении и трех словах

Власти Подмосковья объяснили постановление о закрытии ТЦ технической ошибкой

Общество
09:40, 20 марта 2020

Согласно новому постановлению губернатора Подмосковья, торговым центрам рекомендовано прекратить работу кинотеатров.

Накануне, 19 марта, на сайте администрации Московской области был опубликован документ, в котором региональные власти рекомендовали полное закрытие торговых комплексов. Ночью документ был удален, отмечает РБК. Вместо него появилось новое постановление, согласно которому собственникам ТЦ предписывается прекратить работу только кинотеатров. 

«Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу кинотеатров в указанных объектах», – говорится в исправленной версии постановления.

В пресс-службе губернатора Московской области Андрея Воробьева объяснили произошедшее технической ошибкой. «Постановление было аннулировано и выпущена новая редакция», – пояснили в пресс-службе. 

В соответствии с принятыми мерами, в Подмосковье приостановлена продажа билетов в общественном транспорте за наличный расчет. Образовательные учреждения будут закрыты с 21 марта по 12 апреля.

Теги: #"Уханьский" коронавирус

Рубрика: Общество

Поделитесь статьей:
Нет изображения

Общество

Перенести голосование по Конституции из-за COVID-19 потребовали медики и общественники

Читать далее >

Общество

Новое "золото" спекулянтов: на улицах торгуют дефицитной туалетной бумагой

Читать далее >

Фото: Global Look Press

Общество

Движение "НЕТ!" проведет акции против обнуления сроков Путина в 9 городах страны

Читать далее >

Политика
Племянник Путина создаст партию в оппозицию "Единой России" и политике дяди
Пригожин требует от генпрокурора США дать "Конкорду" возможность доказать невиновность в суде
Песков назвал "русофобской одержимостью" обвинения в фейках о коронавирусе от RT
В Совфеде считают, что COVID-19 дает "уникальный шанс" для отмены санкций
Общество
Новое "золото" спекулянтов: на улицах торгуют дефицитной туалетной бумагой
Перенести голосование по Конституции из-за COVID-19 потребовали медики и общественники
Движение "НЕТ!" проведет акции против обнуления сроков Путина в 9 городах страны
Двое задержанных на акции против строительства хорды в Москве остаются в ОВД
Колумнисты
Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Вот умеют все-таки работать те, кому полагается искать в полицейских рядах оборотней-преступников! Конечно, делать селфи на фоне трупов – поступок, который назвать уместным вряд ли можно. Но в двойном увольнении — больше ханжества, чем борьбы с негодяями

Ежов Сергей

Ежов
Сергей

журналист

Наши госкомпании – как проходимцы с площади трех вокзалов, напялившие на себя шапки Dolce&Gabbana. В карманах пусто, в желудках голодно, от немытых тел пованивает, но зато голова в полном порядке

Соколов Дмитрий

Соколов
Дмитрий

Журналист

Стадион во все времена был местом для самых откровенных слов. А мест, где можно докричаться до людей в прямом эфире, кроме как в спортивной трансляции, больше не осталось

Культура и ТВ
Ответ ужасам Бунина
"Моя бабушка моет руки": Гарик Сукачев призвал беречь близких в связи с вирусом
"Евровидение" отменили из-за пандемии коронавируса
Любимова попросила переходящие в онлайн музеи ориентироваться на школьников
Шоу-бизнес
Елена Летучая боится умереть от коронавируса
"Искал идеальную? Вот она я!" Бузова устроила сюрприз в день рождения любимого
Певец Шура второй раз победил рак
Актриса Ольга Куриленко почти неделю находится в изоляции с коронавирусом

Здоровье
Нехватка и избыток сна представляют опасность для сердца
В России начнется регистрация препарата от СМА
У самых тяжелых пациентов с COVID-19 проблемы с желудком
Кабмин сможет оперативно увеличить резервный фонд для борьбы с COVID в регионах
Туризм
В апреле из Москвы в Петербург можно будет слетать за 1 500 рублей
Мишустин объявил о закрытии границы с Белоруссией в связи с коронавирусом
Россиянам могут разрешить менять даты и места отпусков из-за COVID-19
"Аэрофлот" снизил цену билетов эконом-класса по зарубежным направлениям на 10%
Авто
На трассе "Беларусь" построят три моста для лесных зверей до конца 2023 года
Ритейлеры просят разрешить курьерам парковку на местах для инвалидов и пожарных
Противники строительства Юго-Восточной хорды заявили о давлении полиции
ФАС не видит предпосылок для роста цен на бензин
Недвижимость
Минстрой предлагает упростить процедуру признания жилья аварийным в случае ЧС
Тольяттинец отнял квартиру у матери с помощью похожей на нее женщины
29% москвичей недовольны отсутствием спортивной инфраструктуры в своем районе
Москвичи жалуются на коммунальщиков, которые обрезают у деревьев все ветви
Дмитрий Быков // Фото: Андрей Струнин
Дмитрий Быков: Вирусная Россия и глобальное перемирие
Global Look Press
Доллар перевалит за 150, люди обеднеют вдвое: назван худший сценарий ценовой войны
Нина Андреева / фото: Twitter
"Не могу поступаться принципами-2020": Поправки Путина должны быть отвергнуты
Global Look Press
Последняя жена Эдуарда Лимонова посмертно призналась ему в любви
Global Look Press
"Мы не рабы. А кто?" Михаил Веллер призвал россиян не глотать обнуление Путина
Фото: РИА "Новости"
Племянница Юрия Гагарина о его вдове:
Сколько слез в подушку было пролито! 
Фото в материале: личный архив Яны Недзвецкой
Яна Недзвецкая:
артхаус или звягинщина — для меня оба слова ругательные
Лев Пономарев // фото: Григорий Сысоев / РИА «Новости»
Избитый Лев Пономарев:
С мирными людьми полиция обращается, как с террористами
Фото: Global Look Press
Любовь Толкалина:
Не нужно бояться того, о чем говорят по телевизору
Фото: Global Look Press
Сергей Алексашенко:
Заначки Минфина хватит Путину на 5 кризисных лет
Фото: Depositphotos
Лишившийся работы муж Елены Ваенги боится, что не сможет платить за квартиру
Фото: автора
Бойня у Малахова: врачи спасают Гогена Солнцева после кровавой драки с женой
Фото в статье: Instagram
Тимур Батрутдинов обвинил масонов в распространении коронавируса
Джиган / Фото в статье: Instagram
Джиган поздравил сына, затушив о лоб сигарету
Фото: instagram
Андрей Разин: Кудрявцева ползала передо мной на коленях!
Фото: Global Look Press
Тату назло Геннадию Онищенко?!
Фото: Global Look Press
Вирус рукопожатий: звезды приветствуют друг друга локтями и затариваются едой
Фото: Global Look Press
Россию захлестнула порноместь: счеты с возлюбленными стали сводить через Сеть
Владимир Пресняков и Иван Ургант в программе «Вечерний Ургант» / Первый канал / Youtube
Владимир Пресняков посоветовал Урганту лечить коронавирус водкой
Фото в статье: личный архив Наташи Королевой
Наташу Королеву от коронавируса спасает любимый дизайнер Киркорова
Свежий номер
^