Власти Подмосковья объяснили постановление о закрытии ТЦ технической ошибкой

Согласно новому постановлению губернатора Подмосковья, торговым центрам рекомендовано прекратить работу кинотеатров.

Накануне, 19 марта, на сайте администрации Московской области был опубликован документ, в котором региональные власти рекомендовали полное закрытие торговых комплексов. Ночью документ был удален, отмечает РБК. Вместо него появилось новое постановление, согласно которому собственникам ТЦ предписывается прекратить работу только кинотеатров.

«Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу кинотеатров в указанных объектах», – говорится в исправленной версии постановления.

В пресс-службе губернатора Московской области Андрея Воробьева объяснили произошедшее технической ошибкой. «Постановление было аннулировано и выпущена новая редакция», – пояснили в пресс-службе.

В соответствии с принятыми мерами, в Подмосковье приостановлена продажа билетов в общественном транспорте за наличный расчет. Образовательные учреждения будут закрыты с 21 марта по 12 апреля.