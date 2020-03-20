В Индии казнили четверых насильников, убивших студентку медколледжа

В Индии после приговора суда повешены четверо насильников. Они признаны виновным в изнасиловании студентки Джоти Сингх в 2012 году.

Приговор приведен в исполнение в тюрьме «Тихар», передает телеканал NDTV. До это защита в очередной раз пыталась подать апелляцию, чтобы отсрочить на две недели исполнение решения, но Верховный суд отклонил прошение.

Инцидент произошел в конце 2012 года. Шестеро пьяных парней жестоко изнасиловали 23-летнюю студентку медицинского колледжа в автобусе и выбросили ее на обочину. Из-за полученных травм спустя несколько дней девушка скончалась.

Дело вызвало широкий резонанс. Общественность требовала высшей меры наказания для преступников по статье об изнасиловании. Доходило даже до столкновения активистов с полицией, в результате чего один правоохранитель погиб.

В результате власти Индии увеличили максимальное наказание за изнасилование с 10 до 20 лет, а за изнасилование с убийством была введена смертная казнь.

Пятеро из участников изнасилования были приговорены к смертной казни, но один покончил с собой в тюрьме. Несовершеннолетний насильник получил три года лишения свободы.