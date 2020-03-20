Перенести голосование по Конституции из-за COVID-19 потребовали медики и общественники

Медики и общественные деятели предложили ряд мер для борьбы с начинающейся эпидемией «уханьского» коронавируса в России. Открытое письмо с их перечислением было опубликовано на портале Change.org.

Среди 26 подписантов писательница Людмила Улицкая, директор Центра имени Димы Рогачева Алексей Масчан, политолог Валерий Соловей, филантроп и основатель портала «Такие дела» Митя Алешковский, журналисты Леонид Парфенов и Илья Азар и другие.

Авторы обращения потребовали устроить массовое бесплатное тестирование для всех потенциально зараженных граждан в изолированном отсеке поликлиники или иного медучреждения. Кроме того, подписанты не видят смысла в монополизации тестирования. Они ссылаются на опыт Тайваня, которому удалось победить инфекцию в зародыше на 77 случаях заражения.

Библиотеки, кинотеатры, вузы и школы, по мнению авторов письма, необходимо закрыть, сотрудников компаний перевести на удаленную работу. В общепитах должна соблюдаться дистанция между гостями заведения. Также необходимо отложить голосование по внесенным в Конституцию изменениям до исчезновения эпидемиологической угрозы.

Инфицированные и контактировавшие с ними должны быть обеспечены на карантине помощью социальных служб в плане доставки еды и медикаментов. Граждане на карантине должны быть освобождены от платежей по ЖКХ, кредитам, ипотеке и аренде жилья на три месяца.

Индивидуальным предпринимателям и малому бизнесу предлагается предоставить налоговые каникулы на ближайшие три месяца.