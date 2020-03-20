Сотни прибывших из-за рубежа могли покинуть аэропорт Красноярска без справок

В аэропорту Красноярска случилась давка из-за процедуры заполнения бланков на самоизоляцию в связи с коронавирусом.

Как сообщает телеканал «Зезда» со ссылкой на Instagram очевидца событий, пассажиры начали возмущаться из-за того, что им слишком долго выдавали справки о добровольном карантине.

Отмечается, что в очереди оказались около 800 человек с трех рейсов. Причиной задержки стало то, что сотрудники Роспотребнадзора вручную заполняли документы: за два часа было оформлено лишь 50 справок, затем бланки закончились.

В итоге люди покинули аэровокзал без необходимых бумаг. Троим сотрудникам полиции не удалось остановить толпу.

В Роспотребнадзоре по Красноярскому краю заявили, что всем, кто не смог дождаться получения справок в аэропорту, привезут их на дом, передает телеканал «Енисей». Уточняется, что речь идет, в частности, о прилетевших из Тайланда.

Сейчас в Красноярском крае введен режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.