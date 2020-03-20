Обвиняемый в убийстве жены в суде Первоуральска арестован на два месяца

Жителя Первоуральска, которого обвиняют в убийстве жены на входе в здание суда, поместили под стражу до 17 мая.

Такое решение принял Ленинский суд Екатеринбурга, передает ТАСС. Мужчина также обвиняется в покушении на убийство судебного пристава и случайного свидетеля.

Напомним, трагедия произошла в среду, 18 марта. Жителя Первоуральска убил свою супругу перед заседанием мирового суда, где проходило разбирательство о побоях, которые он наносил ей ранее. Женщина скончалась на месте от ножевого ранения. Кроме того, были ранены судебный пристав и посетитель, которые пытались остановить злоумышленника.

Сообщается, что пристав прооперирован, медики оценивают его состояние как удовлетворительное. Второму пострадавшему госпитализция не потребовалась.

В скором времени будет решаться вопрос о проведении судебной психиатрической экспертизы арестованному.