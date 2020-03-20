Качество трансляций Netflix и YouTube уменьшат на 30 дней из-за коронавируса

Качество изображения в трансляциях Netflix будет снижено в связи с большой нагрузкой на сеть, вызванной последствиями коронавируса: слишком много людей начали смотреть сервис одновременно, передает BBC. Теперь разрешение на площадке уменьшится до стандартного.

По данным издания, это позволит сократить нагрузку на 25%, при этом качество картинки все равно будет достаточно высоким, уверяют в Netflix. Это продлится на протяжении как минимум 30 дней.

Аналогичным образом поступает и YouTube, на месяц переводящий весь контент на стандартное разрешение, пишет Reuters.

«Мы обязуемся временно по умолчанию переключать весь трафик в ЕС на стандартное разрешение», — приводит агентство заявление компании.