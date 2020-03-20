Экс-директора школы в Чувашии осудили за сбор дани с учителей

В Чувашии закончен суд над бывшим директором, признанным виновным в превышении должностных полномочий, пишет «Версия».

Экс-руководить сельской школы в Вурнарском районе был уличен в десяти эпизодах взимания денег с педагогов, которым он начислял стимулирующие выплаты. Всего с 2016 по 2019 годы таким образом он присвоил 46 тысяч рублей.

Штраф, назначенный судом экс-директору, оказался ниже суммы ущерба — всего 30 тысяч рублей. Также мужчине запрещено занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности.