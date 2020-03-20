Двое задержанных на акции против строительства хорды в Москве остаются в ОВД

Из числа всех задержанных на вчерашней акции протеста против строительства Юго-Восточной хорды в Москве только два человека остаются в отделении полиции. «ОВД-Инфо» пишет, что связи с этими гражданами пока нет. Они находились в ОВД «Орехово-Борисово Южное», где их обыскали и оставили в отделе на двое суток, поскольку они не представились. Предполагается, что сейчас они доставлены в другое ОВД.

В отношении остальных участников акции составлены протоколы в связи с участием в несогласованной акции (в том числе повлекшей помехи в работе инфраструктуры и транспорта) или из-за неповиновения требованию сотрудника полици.

Напомним, вчера у платформы Москворечье полиция силой разогнала митинг против строительства Юго-Восточной хорды. Трое участников акции были задержаны еще до начала мероприятия. Во время силового разгона правоохранители использовали слезоточивый газ.

Москвичи выступают против строительства хорды на этой территории, поскольку во время работ может быть застронут могильник с ядерными отходами.