Движение "НЕТ!" проведет акции против обнуления сроков Путина в 9 городах страны

Организаторы кампании «НЕТ!», выступающей против обнуления президентских сроков Владимира Путина, сообщили о проведении серии акций протеста в ряде регионов страны.

В Москве и Санкт-Петербурге от протестной активности на время пришлось отказаться в связи с «угрозой распространения коронавируса», пояснили Sobesednik.ru в пресс-службе движения, однако мероприятия все же пройдут во многих других городах страны. Среди них: Казань, Красноярск, Волгоград, Курган, Орел, Тюмень, Сочи, Чита и Боровичи.

Города, участвующие в акции протеста // Скриншот из Google Maps

Движение «НЕТ!» также выступает против принятия поправок в Конституцию, в связи с чем призывает граждан прийти на голосование о реформе Основного закона 22 апреля и проголосовать против неё.

Кроме того, кампания предусматривает мониторинг процесса волеизъявления с целью недопущения фальсификаций. Однако каким образом участники движения намерены это делать, не уточняется. Наблюдателями на выборах смогут стать только граждане, выдвинутые от Общественной палаты.