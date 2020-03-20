Депутат ГД заявил, что для участников марша на Крым хватит мест в тюрьмах

Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал антироссийской провокацией акцию «Меджлиса крымскотатарского народа», который планирует устроить «марш на Крым».

«Мы их встретим во всеоружии и "с распростертыми объятьями". Камер для них в тюрьмах хватит, а затем у них появится возможность искупить свою вину исправительными работами», — цитирует Шеремета «РИА Новости».

Депутат Руслан Бальбек отметил, что организаторы марша толкают людей на заведомо противоправные действия и уверяет, что акция встретит силовое противоборство со стороны российских пограничников. Также политик уверен, что «Меджлис» является «истинным врагом крымских татар».

Акция «Меджлиса» запланирована на 3 мая. Группа участников планируют проникнуть на территорию Крыма.

(Прим. ред.: «Меджлис крымскотатарского народа» — деятельность организации признана экстремистской, запрещена на территории РФ решением суда.)