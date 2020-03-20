Дефицит ноутбуков и более 353 млн на жилье ветеранам: главное к утру 20 марта

Минстрой направил в правительство запрос на выделение 353,7 миллиона рублей для обеспечения жильем ветеранов ВОВ. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на министерство. По информации издания, сейчас собственным жильем не обеспечены 220 ветеранов. Хуже всего обстоят дела в Ростовской области и Красноярском крае.

Роспотребнадзор начал испытания вакцины против коронавируса, передает «Интерфакс». Исследователи определят эффективную дозу и кратность введения препарата, а также разработают схему вакцинации. В НИИ гриппа имени Смородинцева пояснили, что вакцина от COVID-19 появится только к концу 2021 года. Бельгийский вирусолог Марк ван Ранст между тем высказал предположение, что эпидемия COVID-19 продлится около 10 недель. При этом, по его мнению, в ближайшие дни рост зараженных коронавирусом значительно вырастет, число летальных исходов также продолжит увеличиваться.

По данным института Хопкинса, число зараженных во всем мире превысило 244,5 тысячи человек, скончались более 10 тысяч. В России число заразившихся коронавирусом составляет 199. В КНР на протяжении двух суток не выявляли новых заразившихся коронавирусом, сообщает Госкомитет здравоохранения КНР. В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 39 новых случаев заболевания, все инфицированные прибыли из-за рубежа.

Международный Каннский кинофестиваль перенесли из-за коронавируса, сообщается на его сайте. Предположительно, фестиваль пройдет в конце июня – начале июля. Окончательное решение о датах проведения будет принято после консультаций с министерством здравоохранения Франции и мэрией города Канн. В этом году фестиваль должен был пройти с 12 по 23 мая. Ранее был перенесен ММКФ, намеченный на 22 апреля.

В России может возникнуть дефицит ноутбуков, пишет РБК со ссылкой на участников рынка. Массовый Переход на удаленную работу и дистанционное образование, а также падение курса рубля привели к росту спроса на эту технику. Ее производство в Китае пока еще не восстановилось, а у крупнейших дистрибьюторов на складах ноутбуки почти закончились. Наибольшим спросом пользуются модели HP и Lenovo, замечен значительный рост спроса на продукцию ASUS и Dell.